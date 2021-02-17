محافظ القليوبية يتفقد شوارع شبرا الخيمة للاطمئنان على السيولة المرورية بعد سقوط الأمطار ..صور

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لتفقد شوارع حي شرق شبرا الخيمة وذلك لمتابعة انتظام الحركة المرورية ورفع حالة الاستعداد وتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار بالشوارع.







وفى إطار استغلال اصول الدولة غير المستغلة فقد قام المحافظ بتفقد مبني إداري مكون من عدد 26 محلا بالاضافة إلى جراج بالبدروم بمساحة 500م2 بحي شرق شبرا الخيمة علي ترعة الاسماعيليه حيث وجه باستغلال هذا المبنى الاستغلال الامثل لتعظيم موارد المحافظة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مادى يستفيد منه ابناء المحافظة.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد قطعة ارض علي مساحة 6000 متر علي ترعة الاسماعيليه تدرس المحافظة اقامتها كساحة لتخريد السيارات القديمة وذلك فى اطار مبادرة مجلس الوزراء بتغيير السيارات المتهالكة التى مضي عليها اكثر من 20 عاما حيث سيتم استلام وتخريد تلك السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يساهم فى تحسين الظروف البيئية ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المستهلكة خاصة أن مصر أصبحت تنتج الغاز الطبيعى بوفرة حيث كلف المحافظ رئيس الحي بمراجعة ملكية الارض وعمل رفع مساحي لها.



ووجه المحافظ بالتواجد علي مدار الساعه بالشوارع والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة سقوط الامطار وشفطها من الشوارع اولا باول ومراجعه صفايات المياه بالانفاق واسفل الكباري وبالمناطق المنخفضة وذلك فى اطار استعدادات محافظة القليوبية لمواجهه الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.