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فن

تفاصيل الحالة الصحية لـ حورية فرغلي.. وعملية جديدة الاثنين المقبل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:29 م
الفنانة حورية فرغلى
الفنانة حورية فرغلى
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مريم عزت
شهدت الفترة الماضية خروج الفنانة حورية فرغلى عبر وسائل الإعلام شاكية من إهمال الوسط الفنى لها، حيث صرحت من خلال برنامج "مساء دى ام سى" قائلة: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".


وأضافت حورية فرغلى: "محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده الا لما ارجع زي الأول وانا عندي 44 سنة".


ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز تطورات حالتها الصحية 

عملية جراحية في أمريكا 

قررت الفنانة حورية فرغلي السفر إلى أمريكا، لتخضع لجراحة جديدة تستغرق 9 ساعات كاملة، حيث يستعين الطبيب المعالج بعظام من قفصها الصدرى ليقوم بزراعتها في أنفها.


ونقل الشاعر الغنائي محمد جمعة رسالة من حورية فرغلي إلى جمهورها، وطلبت منهم الدعاء لها، وتجاوز تلك الأزمة الصعبة.


وعلق "جمعة" على الرسالة وكتب: "حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جدا، وبإذن الله هتسافر تعمل عملية في شيكاغو، أول الشهر وبتقولكم ادعولها، علشان العملية تسع ساعات وبإذن الله ترجع بألف سلامة".


العملية الأولى
كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو.


وقال المصدر لـ "صدى البلد" إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر.


وأوضح أنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، مشيرا إلى أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لـ إجراء العملية الثانية.


العملية الثانية
تستعد الفنانة حورية فرغلي لإجراء عملية جراحية ثانية، يوم الاثنين المُقبل، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية الأولى لها مؤخرًا باستئصال العظام من القفص الصدري، وبدء حالتها الصحية في التحسن التدريجي. 


تفاصيل العملية الفاشلة
قررت حورية فرغلي معالجة كسر بإجراء جراحات أدت إلى تشوه شكل أنفها وعانت من صعوبة في التنفس وحاستي التذوق والشم، كما عانت من آلام مبرحة.


وأجرت حورية فرغلي 7 عمليات تجميل خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الحادث، منها عملية استئصال للرحم بسبب أورام ليفية.


وعبرت "فرغلي" بعد إجرائها العمليات الجراحية عن بالغ حزنها مما واجهته من سخرية وانتقادات لاذعة من البعض، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية قائلة: "هجمل نفسي ليه؟ كنت ملكة جمال مصر سنة 2002".


وأضافت في تصريحات تليفزيونية بحزن بالغ: "قيل لي أنتِ قميئة وبشعة ولا تقومي بالتمثيل مرة أخرى، لكن أيضا هناك من شجعوني على الاستمرار في التمثيل".
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