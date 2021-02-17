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محافظات

المغربى: لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا فى المصالح الحكومية بسفاجا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أجرت لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بسفاجا، جولة تفقدية اليوم الأربعاء، بعدد من المصالح الحكومية، لمتابعة الالتزام بالتعليمات، ضمن توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أنها كلفت لجنة بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الحكومية، ومتابعة تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

أشارت المغربي إلي أن اللجنة تفقدت عدد من المنشآت الخدمية منها مكاتب البريد والأحوال المدنية، مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة التموين، ومديرية الضرائب، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على الالتزام بآداب العطس والسعال، والتشديد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وأكدت رئيس المدينة على استمرار أعمال اللجنة المشكلة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.
المغربى: لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا فى المصالح الحكومية بسفاجا
المغربى: لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا فى المصالح الحكومية بسفاجا
المغربى: لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا فى المصالح الحكومية بسفاجا
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