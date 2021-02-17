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تعليم

رئيس جامعة 6 أكتوبر: كلية الصيدلة استطاعت تغطية احتياجات 25 ألف طالب من مواد التعقيم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:34 ص
رئيس جامعة 6 أكتوبر
رئيس جامعة 6 أكتوبر
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نهلة الشربيني

قال الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن الدور المجتمعي للجامعة منقسم لجزئين دور يتمثل في المستشفى الجامعي في الوقاية والعلاج وتقديم خدمات علاجية من كشف وتشخيص وعلاج حالات كورونا بين الطلاب والعاملين بالجامعات وايضا للمجتمع المحيط.

 

وأضاف " سليمان" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي متولية تقديم خدمات لمنطقة في مدينة 6 أكتوبر تسمى الـ 15 عمارة من خدمات صحية وتعليمية بإشراف كامل من الجامعة .


كان قد صرح الدكتور جمال سليمان رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن هناك مصالح للدولة تعلو على مصالح الفئات لذلك فصحة المواطنين هي أهم ما يشغل الدولة بناء عليه فقد جاء قرار التأجيل لأسبوع للتغلب على الارتفاع في حالات الكورونا، حيث بدأ ذلك لأن المصلحة توجب التأجيل أسبوعا آخر لمزيد من الأمان للجميع.


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وتابع "سليمان "، أنه طبقا لما اتفق عليه المجلس الأعلى للجامعات سابقا أن الكليات النظرية سيكون الحضور بها يومين في الأسبوع بينما العملية لمدة من 3 ل4 أيام وباقي الأسبوع سيكون من خلال الدراسة أونلاين .

 

وقال: " تجربة التعليم عن بعد أثبتت ما تم إنفاقه من الدولة على البنية التحتية وكفاءة الشبكات وسرعة الإنترنت نجني ثماره لأننا إلى حد كبير تمكنا من تخطي الفصل الدراسي الثاني بأقل قدر من الخسائر، لذا اعتقد أصبح لنا خبرة، وأصبحت الدولة بالكامل قادرة على مواصلة التعليم عن طريق تقنيات التعليم عن بعد".

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