ترشيد الاستهلاك.. المياه تطلق حزمة تحذيرات بسبب موجة الطقس السيء بمدن القناة

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، المواطنين باتباع عدة إجراءات إحترازية ، خلال الاسبوع الجاري، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.





من جهته طالب اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه القناة، المواطنين، بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار، تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، بالاضافة الي تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .





كما نصح رئيس مياه القناة، بتجنب الوقوف اسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وبعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق او الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية، حفاظا علي سلامة الأشخاص.





وكانت مياه القناة اعلنت حالة التأهب القصوي، و تجهيز خطة انتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية ، كما قررت الغاء جميع ( الأجازات – الراحات ) لمساعدي رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات والقطاعات الجغرافية ونوابهم ومديري المناطق ومديري العموم ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة التشغيل والصيانة – الحملة الميكانيكة – الأمن والسلامة والصحة المهنية – الشبكات – المحطات ، على ان يتواجد رؤساء القطاعات ومديري المناطق في مناطق عملهم والإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتأكد من عدم وجود مشاكل بالشبكات ورفع درجة إستعداد الأمن والمتابعة الميدانية والخط الساخن وغرفة الطواريء المركزية ، والاطمئنان على جاهزية كافة معدات وسيارات الشركة من عربات الكسح والسيول والفاكيوم ومعدات التدخل السريع وغيرها من معدات الشركة .





وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت ان شركة محافظات القناة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الامطار قبل عدة أشهر وذلك برفع كفاءة معداتها وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والاجراءات وتنفيذ خطط الطوارئ ،وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار ، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية ، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى وتنفيذ نماذج محاكاة للسيول بأنحاء محافظات القناة ذلك للتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها ، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فضلا عن ورش الصيانة المتنقلة والمجهزة بالمعدات والادوات اللازمة للصيانة الفورية للتعامل مع أى تأثيرات.

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