ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كليب عقلي وقف لـ نوال الزغبي يقترب من المليون الثالث على يوتيوب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:01 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
Advertisements
شروق ابراهيم
اقترب كليب أغنية " عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي من المليون الثالث عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب. 

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وهناك عدة أسباب وراء نجاح أغنية " عقلي وقف" التي أعادت توهج نوال الزغبي من جديد ملقبة بـ النجمة الذهبية، نستعرضها في السطور التالية: 

1-إيقاع الأغنية المصرية: 
دائما ما اعتادت نوال الزغبي على تحقيق نجاحات من خلال الأغنيات المصرية بسبب إيقاعها السريع"، حيث تشابهت أغنيتها " عقلي وقف" مع أغانيها القديمة التي جعلتها واحدة من أهم نجمات الأغنية العربية. 

2-العودة للاستعراض: 

ظهرت نوال الزغبي في كليب "عقلي وقف " بتقديم عروض استعراضية بإطلالات مبهجة مثل ارتدائها فستان ذهبي وأزرق لامع مع الشعر الاشقر الطويل مثل كليب " الليالي" و" اللي اتمنيته". 

3-توقيت طرح الكليب: 

استغلت نوال الزغبي هدوء السوق الغنائي خلال هذه الفترة بانشغال المطربين في الوطن العربي بالتحضير لأعمالهم الغنائية الجديدة، لتطل على جمهورها في توقيت صحيح وتتمكن أغنيتها من تحقيق انتشار سريع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نوال الزغبى تشارك متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

نوال الزغبى تروج لـ "عقلى وقف" بالبوستر الرسمى للأغنية

نوال الزغبي تعلن طرح كليب "عقلي وقف"

نوال الزغبي تعترف بحبها في عقلي وقف

هيفاء وهبي تهنئ نوال الزغبي: عقلي وقف حلوة كتير

أول تعليق من نوال الزغبي على نجاح أغنيتها الجديدة عقلي وقف

ترشيحاتنا

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

أوروبا الشرق.. الثلوج تزين مرسى مطروح

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

الحكومة: لا صحة لما يتردد حول تهجير أهالي عزبة الهجانة

حدث ليلاً | حادث مروع لـ عمرو أديب.. رحيل شيخ المالكية في مصر.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا.. موجة الطقس السييء تجتاح العالم

الإمارات تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا اليومية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. يؤثر استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ

بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها

هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها