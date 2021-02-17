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أخبار البلد

سعفان: صرف 178 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ262 عاملًا بشركة صيانة طائرات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
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وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 178 ألفًا و 915 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 262 عاملا بشركة صيانة الطائرات "إيه إم سي" للنقل الجوي ، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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