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أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحا اجتماعية وصحية لـ 3115 عاملا غير منتظم ببورسعيد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 435 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، منهم 29 من ذوى القدرات، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 960 شابًا، منهم 9 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 607 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.


وأضاف الوزير أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 54 شكوى، تم تسوية 7 شكاوى، وحفظ 9 منها، وإحالة 6 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 32 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لـ 2 عمال منحة زواج، و4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، فضلًا عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3109 عاملًا من المسجلين بمبلغ مليون و554 ألفًا و500 جنيه.


وأشار السيد السنجابي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر  يناير الماضى، إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 316 منشأة (دوري نهاري وحملات)، أسفر عن تحرير 20 محضرًا عماليًا، وعقد ندوتي توعية، فضلًا عن التفتيش على 15 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 5 محضرًا آخر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
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