وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارجي

قام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بجولة تفقدية لاختبارات الإيفاد ‏الخارجي في آخر مراحله -مرحلة المقابلة الشخصية- والتي تعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.





‏رافق وكيل الأزهر خلال الجولة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس ‏جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو ‏زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.





أوضح وكيل الأزهر أن مراحل اختبارات المتقدمين للإيفاد الخارجي أفرزت مجموعة متميزة ‏من المتقدمين ستعمل على نشر وسطية الأزهر، مبينًا أن المبعوث الأزهري هو سفير لمصر وللأزهر، لذا يتم اختيارهم بعناية ‏فائقة. ‏





من جانبه بيّن رئيس جامعة الأزهر أنه تم اختيار أعضاء لجان التحكيم بعناية كبيرة من أساتذة ‏وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مبينًا أن هذه المرحلة سيتم توثيقها بالصوت والصورة، ‏للشفافية ولضمان نزاهة الاختبارات، مشددًا أنه لن يكون هناك ‏مجال للمجاملات أو المحسوبية فلن يقع الاختيار إلا على من يستحق ذلك بجدارة.‏





وفي السياق ذاته أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذه هي آخر مراحل الإيفاد ‏إلى الخارج، مبينًا أن هناك ضوابط معمول بها تم بيانها وتوضيحها لكل أعضاء اللجان، لتحقيق ‏مبدأ التكافؤ بين الجميع، وفي نهاية اللقاء حرصت قيادات الأزهر على تفقد لجان الإيفاد والاطمئنان ‏على سير الاختبارات.‏



