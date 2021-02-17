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ديني

وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارجي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:52 ص
وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارج
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محمد شحتة
قام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بجولة تفقدية لاختبارات الإيفاد ‏الخارجي في آخر مراحله -مرحلة المقابلة الشخصية- والتي تعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

‏رافق وكيل الأزهر خلال الجولة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس ‏جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو ‏زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.

أوضح وكيل الأزهر أن مراحل اختبارات المتقدمين للإيفاد الخارجي أفرزت مجموعة متميزة ‏من المتقدمين ستعمل على نشر وسطية الأزهر، مبينًا أن المبعوث الأزهري هو سفير لمصر وللأزهر، لذا يتم اختيارهم بعناية ‏فائقة.  ‏

من جانبه بيّن رئيس جامعة الأزهر أنه تم اختيار أعضاء لجان التحكيم بعناية كبيرة من أساتذة ‏وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مبينًا أن هذه المرحلة سيتم توثيقها بالصوت والصورة، ‏للشفافية ولضمان نزاهة الاختبارات، مشددًا أنه لن يكون هناك ‏مجال للمجاملات أو المحسوبية فلن يقع الاختيار إلا على من يستحق ذلك بجدارة.‏

وفي السياق ذاته أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذه هي آخر مراحل الإيفاد ‏إلى الخارج، مبينًا أن هناك ضوابط معمول بها تم بيانها وتوضيحها لكل أعضاء اللجان، لتحقيق ‏مبدأ التكافؤ بين الجميع، وفي نهاية اللقاء حرصت قيادات الأزهر على تفقد لجان الإيفاد والاطمئنان ‏على سير الاختبارات.‏

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاختبارات وهى الامتحان التحريري تقدم إليها أكثر من 8 ‏آلاف باحث أو معلم أو شيخ نجح منهم نحو 5 آلاف، تم تصعيدهم إلى الاختبارات الشفهية، نجح ‏منهم  1700  لمرحلة المقابلة الشخصية وهي المرحلة النهائية.‏
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