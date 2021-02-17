ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضرب 3 آلاف هدف لحزب الله بـ24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يتأهب للمواجهة القادمة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:51 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يتأهب للمواجهة القادمة
Advertisements
سمر صالح
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تأهب الجيش الإسرائيلي لضرب 3 آلاف هدف لحزب الله اللبناني خلال أربع وعشرين ساعة.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة حزب الله والتي تشمل محاكاة للهجوم تثبت استعداد إسرائيل لشنه في حال اقتضت الحاجة.

وجاءت هذه المحاكاة في أعقاب محاولة حزب الله، قبل نحو أسبوعين، إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق لبنان، لكن الصاروخ فشل في ضرب الطائرة، لتواصل مهمتها الاستطلاعية.

والمحاكاة الإسرائيلية تبدو الأوسع من نوعها، واستمرت هذه التدريبات لنحو 60 ساعة بين يومي الأحد والثلاثاء كما شارك في هذه التدريبات وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" 85 % من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي من جميع الأفرع والتخصصات.

كما قالت الصحيفة، إن إسرائيل استدعت كذلك ضباط الذخيرة والاحتياط رغم القيود التي فرضتها أزمة كورونا.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن التدريبات ليست فقط لإثبات قدرة إسرائيل الهجومية بل أيضا لإعلان أن لديها بنكا من الأهداف التابعة لحزب الله. 

وأضافت أن التدريبات شملت أيضا عمليات دفاعية ضد صواريخ كروز موجهة ضد إسرائيل.

ورغم أن المناورة تركزت على لبنان و"حزب الله" فإن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن سلاح الجو يعتبر الشمال جبهة واحدة ويدرك أن "حزب الله" يعمل أيضا في سوريا، وأن إيران موجودة هناك أيضا.

وهذه التدريبات، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، أتت بسبب خطأ اقترفه "حزب الله" حين حاول التصدي لطائرة إسرائيلية بدون طيار.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي فإن إسرائيل تريد أن يرى "حزب الله" قدرتها على تدمير أي سلاح مضاد للطائرات لديه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إطلاق 4000 صاروخ على تل أبيب.. نيران الحرب تقترب وإسرائيل تستعد لضربات حزب الله

وسط استعداد حزب الله للحرب.. انتهاك إسرائيلي للمياه الإقليمية لـ لبنان

حزب الله تعلن مسئوليتها عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

استعدادا للحرب.. إسرائيل تجري تدريبا على استهداف 3 آلاف موقع لحزب الله

الأمين العام لحزب الله يهدد إسرائيل بحرب واسعة

ترشيحاتنا

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

بعد أزمة الوداد وكايزر تشيفز.. الجبلاية تدرس استضافة مباراة بلوزداد وصنداونز

أصيب في معركة.. الأشعة المقطعية تكشف ملابسات وفاة الملك سقنن رع تاعا الثاني

رئيس صحة البرلمان يكشف أسباب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا فى مصر مقارنة بدول أخرى

بعد تعافيه من كورونا.. كريم فهمى يعلن عن سبب إصابته

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور