الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري

يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز.









ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة، وستذاع عبر "أون تايم سبورتس 1"، بتعليق مدحت شلبي وحاتم بطيشة.





ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جايمي باتشيكو بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي (الونش)، عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد (زيزو)، أشرف بن شرقي، يوسف إبراهيم (أوباما)

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



