برلمانية: تحذيرات الرئيس من الزيادة السكانية جرس إنذار للجميع





ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، تصرحات رئيس الجمهورية، بشأن أزمة الزيادة السكانية، مؤكدة أن التحذيرات المستمرة من الرئيس بشأن هذه الأزمة تُعتبر جرس إنذار للحفاظ على وحدة وأستقرار المجتمع المصري.





وقالت السيد، خلال البيان الصادر لها، إن المعدلات التي وصلت إليها الدول الأخرى من حيث الكثافة السكانية ساعدتهم على الوصول لمعدلات نمو مرتفعة وتحسن ملحوظ في الدخل العام للأفراد وزيادة نصيب الفرد من الدخل ومن ثم تحسين المعيشة للمواطنين، نتيجة الحرص على عدم الإفراط في الإنجاب، مشيرة إلى أن الحفاظ على المعدلات السكانية ينعكس بصحة جيدة على المرأة المصرية، وعلى شعور المواطن بالنمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.





وطالبت عضو مجلس النواب، مؤسسات الدولة سواء الدينية أو المجتمع المدني أو الوزرات المعنية بضرورة التوعية بخطورة الزيادة السكانية والاهتمام بالجيل الناشىء وتوعيته بمزايا الالتزام بإنجاب طفلين والآثار الإيجابية التي ستنعكس على المواطن والدولة في آن واحد.