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توك شو

طبيب مصري بهولندا: المناعة ضد كورونا تتكون بعد أسبوعين من الجرعة الثانية للقاح

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:18 م
كورونا
كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس قسم البحث العلمى بمستشفى كاترين بهولندا، إن أعداد إصابات فيروس كورونا بدأت بالانخفاض فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أن سبب قلة الإصابات هو وجود خوف شديد من الأشخاص خاصة على أنواع فيروس كورونا التى ظهرت مؤخرا، مما جعل الحكومات تزيد الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاختبارات الروتينية خلال الموجة الثانية من كورونا زادت بصفة كبيرة فى أوروبا، بمعنى عمل مسحة لأى شخص لديه أعراض برد، موضحا أن هناك أشخاص يتأثروا كثيرا بكورونا ويحدث لهم التهابات فى الرئة وقد تصل لدرجة احتياجهم لجهاز تنفس صناعى وقد تؤدى للوفاة.

وتابع أن الغرض من المسحات والاختبارات هى تقليل بقدر الإمكان من انتشار الفيروس ومعرفة الأشخاص الذين لديهم الفيروس، لافتا إلى أن تلك الطريقة أثبتت فعاليتها فى أوروبا.

وأكد أن التطعيم باللقاحات على نطاق واسع يعد شيئا جيدا، ولكن نسبة الفرصة أن يكون لدى الفرد مناعة ضد الفيروس بعد التطعيم تكون بعد الجرعة الثانية بأسبوعين أو ثلاثة، متابعا أنه من المبكر الآن أن يكون سبب الوقاية من كورونا هو التطعيم.

وأشار إلى أن هناك دولا أقامت بأبحاث أثبتوا أن بعد الجرعة الثانية بالتطعيم نسبة الإصابة بالفيروس تقل، مضيفا إلى أن معظم اللقاحات أثبتت أنها تعطى مناعة بنسبة 95%، و5% من الممكن أن يصابوا به، حيث أنه يجب فى الوقت الحالى الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، ومع بداية الصيف ستختفى الموجة الثانية من كورونا تماما.
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