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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 72.2 مليار درهم استثمارات جديدة ضختها البنوك في ودائع لليلة واحدة خلال 2020

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة التي ضختها البنوك العاملة في دولة الإمارات في الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي نحو 72.2 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع وتيرة استثماراتها في هذه الأداة المهمة وذلك بهدف تعظيم إيراداتها.

وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، والتي نشرتها وكالة أنباء الامارات، أن إقبال البنوك على الاستثمار في الإيداعات لليلة واحدة خلال العام 2020 رفع من إجمالي رصيدها التراكمي في هذا البند إلى 97.5 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 285 % تقريبا مقارنة مع إجمالي الرصيد في شهر ديسمبر من العام 2019 .

ويأتي النمو الكبير في هذا النوع من الاستثمارات بعدما أطلق المصرف المركزي تسهيل إيداع جديد لأجل ليلة واحدة خلال شهر يوليو من العام الماضي والذي سمح بموجبه للبنوك التقليدية العاملة في الدولة بإيداع سيولتها الفائضة لدى البنك المركزي "على أساس الليلة الواحدة".

ووفقا لقرار المصرف المركزي فإن هذا التسهيل أصبح الأداة الرئيسية لإدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي الإماراتي قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدية وسيحل محل إصدار شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد مما شكل فرصة استثمارية جديدة للبنوك التي سارعت إلى اقتناص الفرصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد.

يشار إلى أن أسعار الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة تتفق مع سعر الأساس المعمول به والمرتبط بسعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف.
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