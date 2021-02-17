إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أسوان / القاهرة الزراعي

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة تعرضهم لحادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة اليوم الأربعاء وذلك بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة.





وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى أجرة "كبود" على الطريق الزراعى أمام الوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو.





وقد أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وهم نجار .س.ع 39 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومروة .إ.أ 37 سنة، مصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومصطفى .م.أ 48 سنة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، ومحمد .ر.ع 43 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن .ح.م 16 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، ووليد .م.ع 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد .م.ش 45 سنة، يحتاج لبتر بالقدم الأيمن، وتم نقل الحالات إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.





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وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور فعاليات تكريم وتوزيع الجوائز المالية على أصحاب المشاريع الفائزة في مسابقة شباب أسوان يبتكر بإجمالى 16 شاب وفتاة ، بجانب تكريم 5 من المحكمين ضمن لجنة التحكيم ، بالإضافة إلى تكريم 4 من المؤسسات الراعية للمسابقة.





وفي كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأصحاب المشاريع الفائزة عقب إنتهاء الإختبارات اللازمة بواسطة لجنة علمية متخصصة ومحايدة.





كما أشاد المحافظ بالدور البناء لشركاء النجاح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني والمحلي ، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه المبادرة الرائدة بمشاركة جادة وإيجابية من مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الحرص على حصول أصحاب المشروعات المتميزة على مزايا غير مسبوقة سواء في التراخيص أو التمويل أو تخفيضات الفوائد البنكية أو في زيادة فترة السماح الممنوحة.