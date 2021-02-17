حتى خلال كورونا.. خدمات القوافل الطبية بالقليوبية للمواطنين بالمجان





وأضافت "مفيدة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تقديم خدمة التقارير الطبية بالقوافل، بحيث يقوم المريض بعلاج مزمن صرف الدواء عن طريقها شهريا بالمجان، موضحا أن هناك الكشف المبكر عن السكر والضغط.





وتابعت أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تلك القوافل، حيث أنها تكون قريبة منهم، لافتة إلى الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية أو إشاعات متطورة يتم تحويلها لأقرب مستشفى للمريض وعملها بالمجان.





وأشارت إلى أن القوافل العلاجية لم تتوقف حتى خلال فترة كورونا، متابعة أنها فى البداية كانت تقام فى القرى والنجوع، إلا أن الان تم القيام بها على حساب نفقة الدولة منذ بدأت جائحة كورونا، حيث أن من لديه مرض مزمن يتم صرف علاجه بالمجان وتوصيله حتى منزله، بالإضافة إلى عمل ثقافة صحية لمرضى كورونا.





وأفادت إلى أنه تم توسيع شبابيك قطع التذاكر بالقافلة، بحيث يكون هناك مسافة بين كل شخص وأخر، ويجب إرتداء الكمامة أثناء دخول الوحدة، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي.





قالت الدكتورة مفيدة أحمد، منسق القوافل الطبية بالقليوبية، إن القوافل الطبية بالقليوبية تابعة لحياة كريمة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه يوجد بها أقسام للباطنة والجراحة والنساء والأطفال والعظام والأشعة والتحليل وصيدلية بها جميع الأدوية والتى تصرف بالمجان.