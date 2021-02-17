ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حتى خلال كورونا.. خدمات القوافل الطبية بالقليوبية للمواطنين بالمجان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:17 م
قوافل طبية بالقليوبية
قوافل طبية بالقليوبية
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة مفيدة أحمد، منسق القوافل الطبية بالقليوبية، إن القوافل الطبية بالقليوبية تابعة لحياة كريمة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه يوجد بها أقسام للباطنة والجراحة والنساء والأطفال والعظام والأشعة والتحليل وصيدلية بها جميع الأدوية والتى تصرف بالمجان.

وأضافت "مفيدة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تقديم خدمة التقارير الطبية بالقوافل، بحيث يقوم المريض بعلاج مزمن صرف الدواء عن طريقها شهريا بالمجان، موضحا أن هناك الكشف المبكر عن السكر والضغط.

وتابعت أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تلك القوافل، حيث أنها تكون قريبة منهم، لافتة إلى الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية أو إشاعات متطورة يتم تحويلها لأقرب مستشفى للمريض وعملها بالمجان.

وأشارت إلى أن القوافل العلاجية لم تتوقف حتى خلال فترة كورونا، متابعة أنها فى البداية كانت تقام فى القرى والنجوع، إلا أن الان تم القيام بها على حساب نفقة الدولة منذ بدأت جائحة كورونا، حيث أن من لديه مرض مزمن يتم صرف علاجه بالمجان وتوصيله حتى منزله، بالإضافة إلى عمل ثقافة صحية لمرضى كورونا.

وأفادت إلى أنه تم توسيع شبابيك قطع التذاكر بالقافلة، بحيث يكون هناك مسافة بين كل شخص وأخر، ويجب إرتداء الكمامة أثناء دخول الوحدة، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية شبلنجة فى بنها ..فيديو وصور

الكشف على 1738 حالة فى قافلة طبية بقرية شبلنجة ببنها

كشف وعلاج مجاني لـ 1300 مواطن بقرية السعادنة في بني سويف

حصاد قوافل الأزهر الدعوية والطبية والإغاثية 2020

حصاد قوافل الأزهر 2020.. أطنان من الأدوية للتخفيف من تداعيات انفجار مرفأ بيروت.. وعقد 40 ندوة والرد على 2400 فتوى

من خلال قوافل طبية.. صرف العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين مجانا بالمقطم

ترشيحاتنا

هبوط على المريخ.. أصعب 7 دقائق على وكالة ناسا

البحرين تعلن خبرا سارا لمن تلقى التطعيم ضد كورونا

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة

في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة

أول تعليق من بواليا بعد هدفه أمام المريخ السوداني

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور