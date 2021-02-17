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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار.. صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من شوارع العاصمة؛ لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، واستمع إلى عدد من الأهالي أثناء الجولة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مواقف سيارات الأجرة، وعددًا من أحياء غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، ومنها سوق الجملة، وشارع الدلتا، وشارع المصنع، وشارع الضرائب، وشارع عبد الهادي راضي، وحي الـ 47.

وأعلن المحافظ عن استمرار توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، مناشدًا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، مشددًا على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع؛ لتيسير الحركة المرورية في الشوارع.

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود  رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار.. صور
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