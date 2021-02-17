ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: تطوير شامل لمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا".. دون مساس بالمواطنين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن  تهجير أهالي "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقًا من منازلهم بدعوى تطوير المنطقة.

وبحسب بيان، الأربعاء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقًا من منازلهم، مُوضحةً أن ما تشهده منطقة "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقًا هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، مع توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها على نحو يرتقي بأحوالهم المعيشية، ودون المساس بأي حق من حقوقهم، إلى جانب ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة، مما يعكس مساعي الدولة لتغيير واقعها إلى الأفضل.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
الحكومة: تطوير شامل لمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا".. دون مساس بالمواطنين
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطة تطوير شاملة للقطاع.. الحكومة تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج

التعليم: لا صحة لإلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

حقيقة زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات

هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية.. حقيقة أم شائعة؟

السنباطي: تطوير العشوائيات تحول إلى واقع يبشر بمستقبل مشرق

السلاب: تغيير اسم عزبة الهجانة والكيلو 4.5 إلى مدينة الأمل حلم طال انتظاره

ترشيحاتنا

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

شوبير يوجه نصيحة لـ موسيماني بشأن مهاجم الأهلي

السجن 50 عامًا.. ملكة جمال المكسيك في قفص الاتهام

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

الوقاية من الذبحة الصدرية.. 5 معلومات غريبة عنها

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور