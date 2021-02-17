الحكومة: تطوير شامل لمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا".. دون مساس بالمواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تهجير أهالي "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقًا من منازلهم بدعوى تطوير المنطقة.





وبحسب بيان، الأربعاء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقًا من منازلهم، مُوضحةً أن ما تشهده منطقة "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقًا هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، مع توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها على نحو يرتقي بأحوالهم المعيشية، ودون المساس بأي حق من حقوقهم، إلى جانب ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة، مما يعكس مساعي الدولة لتغيير واقعها إلى الأفضل.



