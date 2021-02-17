بالعسل وقش الأرز والشاي.. كيف تواجه حديقة الحيوان برودة الطقس

في هذا البرد القارس لا يشعر الإنسان وحده بالبرودة لكن الحيوانات أيضا تتأثر به لدرجة كبيرة، وقد تحتاج إلي سبل دقيقة لتدفئتهم وحمايتهم من هذا الطقس غير المعتاد.

في هذا الصدد، يقول الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، إننا نتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الحفاظ على حيوانات الحديقة من التقلبات الجوية الحالية ، موضحا أن هناك أطباء بيطريين مشرفين على تقديم الغذاء للحيوانات.

وأضاف "رجائي" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أنه يتم تقديم الشاي للشمبانزي وإنسان الغابة لتدفئتهم، حيث أنهم من أنواع القردة العليا ويشبه الإنسان، كما أنه يتم تقديم العسل للزرافة والذى يمد جسمها بالطاقة، مما يساعدها على التدفئة .

وأوضح " رئيس حديقة الحيوان" ، أنه يتم تصميم مكان مبيت كل حيوان على حسب جسمه مما يساعده على التدفئة فى بيته ، متابعا: "بيت الزراف يجري بناؤه عكس اتجاه الرياح، ويجري تزويده بقش الأرز لتوليد طاقة التدفئة، وكذلك كل حيوان يتم تهيئة منزله " .

وأشار إلى أن قش الأرز يزيد السعرات الحرارية والطاقة للغزال، لافتا إلي أننا في حالة تأهب دائم واستعداد خلال الموجات الباردة للمتابعة المستمرة للحيوانات وحالتها الصحية، وتقديم الرعاية البيطرية المطلوبة.