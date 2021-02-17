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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع اتحاد السلة نشر اللعبة في المدارس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:24 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير

التقي الدكتور اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، لبحث آليات نشر كرة السلة بالمدارس.

أكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالرياضة وتصفها بالأمن القومي، والتي نوهت في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء  بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف  المدارس والجامعات.

أعرب"صبحي"عن تطلعه لنشر الألعاب الرياضية داخل المدارس من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج اجيال جديدة تمارس الرياضة بكافة أشكالها، وتؤكد علي دور وزارة الشباب والرياضة في نشر الثقافة الرياضية بالمدارس.

حضر اللقاء الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمد الكردي والدكتور عبد الاول محمد مساعد ومعاون الوزير للاداء الرياضي، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإداراة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالوزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقي بالمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لبحث آليات نشر لعبة كرة اليد بالمدارس.
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