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برلمان

برلماني: تشكيل لجنة برلمانية بالتنسيق مع الوزارة المختصة لفحص جميع قوانين الصناعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:01 ص
المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أننا لدينا مشكلة فى التشريع ، حيث انه لا يليق بمصر تحكمنا قوانين من الخمسينات والستينات.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا قررنا نشكل لجنة من الأعضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة لفحص كل القوانين الخاصة بالصناعة وحصر عددها لأن معظم القوانين فى اللجان تم تعديلها أكثر من مرة ، ومع التعديل أصبح القانون باطل ولا ينفذ.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أننا نريد ان نختصر القرارات الإدارية والوزارية اتوقع ان يكون لدينا بعد الحصر حوالى 60 قانون خاص بالصناعة تم تعديله 5 مرات.

واختتم: لابد من وجود تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارات التعاون الدولى والتموين وقطاع الأعمال مع اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان ، لكى نقوم بعمل استراتيجية مشتركة موحدة للنهوض بالصناعة المصرية.
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