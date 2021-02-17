محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي وموقع المستشفى الجديد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي "الاستقبال والأقسام الداخلية" واطمئن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ساحل سليم.





رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.





اقرأ أيضا:













بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والإسعاف العاجل وقسم الأشعة والعناية المركزة ووحدة الغسل الكلوي بالمستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على صحتهم وسير العمل بالأقسام وتوافر الأطباء والتمريض والتقى بالدكتور نحميا وسلي عزيز مدير مستشفى ساحل سليم المركزي واستمع إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والتي تحتوي على 83 سريرا منها 12 سريرا اقتصاديا و8 أسرة عناية مركزة فضلًا عن وحدة الأكسجين بالمستشفى واطمئن على حالة المرضى بقسم الغسيل الكلوي وتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتفقد خزانات الأكسجين وشاهد التوسعات التي تمت بها مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى والتوسع في شبكات الأكسجين.









وفى نهاية جولته بالمستشفى التقى المحافظ بمدير المستشفى وبعض الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم موجهًا بضرورة الالتزام بالعمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاستغلال الجيد للإمكانات المتاحة والحفاظ على المستلزمات والأجهزة الطبية.









كما تفقد المحافظ ومرافقوه موقع إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والذي سيتم انشاؤه على مساحة 3500 متر بجوار مبنى الاستقبال والأقسام الداخلية ويتكون من 5 طوابق يحتوى على كافة الأقسام والتخصصات واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في إنشاء المستشفى لخدمة مركز ساحل سليم وقراه وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكدًا على اتخاذ خطوات جادة للبدء في انشاء المستشفى ليصبح مستشفى نموذجي جديد.









ووجه محافظ أسيوط خلال الجولة بتكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



