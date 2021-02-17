تعليم مطروح يبحث الاستعداد للامتحانات والفصل الثانى للعام الدراسي

وجه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بتشكيل لجنة فرعية مسئولة عن وضع الامتحانات والتي تشمل أسئلة تغطي مناهج الخمس مواد الأساسية خلال الفصل الدراسي الأول.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء مع موجهي عموم المواد التعليمية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح.













وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد لامتحانات النصف الأول الدراسي ووضع آلية الامتحانات بالإضافة إلى بحث استعداد المدارس للنصف الثانى من العام الدراسى،.





واستعرض مدير تعليم مطروح آليات تنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التي جاءت في المؤتمر الصحفي الأحد الماضي والخاصة بعقد امتحانات الصف الأول الدراسي ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلي استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 2021/2020.





ووجه وكيل الوزارة للموجهين العموم أن تكون الامتحانات المجمعة الخاصة بطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي في مستوى الطالب المتوسط مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومستشاري عموم المواد الدراسية.









واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه السادة الحضور بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية انطلاقا من مرحلة وضع أسئلة الامتحانات المجمعة وحتي أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالمدارس.



