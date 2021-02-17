ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم مطروح يبحث الاستعداد للامتحانات والفصل الثانى للعام الدراسي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:06 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ايمن محمود
وجه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  بتشكيل لجنة فرعية مسئولة عن وضع الامتحانات والتي تشمل أسئلة تغطي مناهج الخمس مواد الأساسية خلال الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء  مع موجهي عموم المواد التعليمية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح.



وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد لامتحانات النصف الأول الدراسي  ووضع آلية الامتحانات بالإضافة إلى بحث استعداد المدارس للنصف الثانى من العام الدراسى،.

واستعرض مدير تعليم مطروح  آليات تنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التي جاءت في المؤتمر الصحفي الأحد الماضي والخاصة بعقد امتحانات الصف الأول الدراسي  ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلي استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 2021/2020.

ووجه وكيل الوزارة للموجهين العموم أن تكون الامتحانات المجمعة الخاصة بطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي في مستوى الطالب المتوسط مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومستشاري عموم المواد الدراسية.

 

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه السادة الحضور بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية انطلاقا من مرحلة وضع أسئلة الامتحانات المجمعة وحتي أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالمدارس.

كما أكد ضرورة استعداد كافة المدارس للنصف الثاني من العام الدراسي  مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية اللازمة  حفاظا على سلامة  الطلاب.
تعليم مطروح يبحث الاستعداد للامتحانات والفصل الثانى للعام الدراسي
تعليم مطروح يبحث الاستعداد للامتحانات والفصل الثانى للعام الدراسي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم الإسكندرية تعلن درجة التأهب القصوى استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم مطروح تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعدادات الخاصة بامتحانات النصف الأول من العام الدراسي .. صور

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

مدير تعليم مطروح يتابع سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

غرف عمليات رئيسية وفرعية.. تعرف على خطة تعليم دمياط لتنظيم امتحانات النقل

ترشيحاتنا

عودة المحذوفين عشوائيا من التموين بهذه الطريقة

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

رئيس صحة البرلمان يكشف أسباب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا فى مصر مقارنة بدول أخرى

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

أمريكا لن تصمت.. البنتاجون: هذه الدولة أكبر تهديد لنا وللناتو

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور