غرفة عمليات لمتابعة انتظام الرحلات الجوية بالمطارات بالتزامن مع الطقس السيئ

أكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن، رغم سوء الأحوال الجوية، موضحًا أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.









وقالت المصادر، إن سوء الطقس لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.







