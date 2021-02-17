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أخبار البلد

غرفة عمليات لمتابعة انتظام الرحلات الجوية بالمطارات بالتزامن مع الطقس السيئ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن، رغم سوء الأحوال الجوية، موضحًا أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.


وقالت المصادر، إن سوء الطقس لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.


وأضافت أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدا أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.
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