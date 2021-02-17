رياضة الإسكندرية: برلمان الشباب الطريق إلى مجلسي الشيوخ والنواب في المستقبل

أعربت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ووكيل الوزارة عن سعادتها بنجاح تجربة انتخابات برلمان الشباب والتى أجريت وفق إجراءات احترازية مشددة، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.





وأكدت أن نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى الذى يطبق فى تجربة برلمان الشباب يؤهل لهؤلاء الشباب الطريق إلى مجلسى الشيوخ والنواب في المستقبل.





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وقد التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددًا من أعضاء برلمان الشباب من محافظات حيث شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية فى اللقاء بشباب برلمان الاسكندرية، وذلك في إطار لقاءاته الحوارية التي يعقدها مع أعضاء برلمان الشباب الفائزين في الانتخابات التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا.





وعُقد اللقاء بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، تضمن اللقاء المنعقدة مع الفائزين في انتخابات برلمان الشباب التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة إلكترونيًا.





وأكد الدكتور أشرف صبحي: "أن برلماني الشباب والطلائع مشروع كبير جدًا، يتعامل في مجال التأهيل السياسي، وأعضائهم من النشء والشباب على قدرٍ عالٍ من الوعي والثقافة والمستوى المتميز في تناول الموضوعات، وطريقة الإلقاء، وإيضاح المعلومات".





وأضاف الوزير: "بحثنا في الوزارة تاريخ برلماني الطلائع فى عام ١٩٩٩ والشباب في عام 2003م، مع التفكير في إفراز آليات جديدة لتطويرهما"، مشيرًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل خلال برلماني الطلائع والشباب على صقل الأعضاء بمجموعة من المهارات العلمية والثقافية، والتربية السياسية في سياق إدراك مهام الدولة، والمستقبل السياسي للمشاركين، والقدرة على التنافس لاحقًا.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه قد تم التفكير في تقديم مشروع جديد كإضافة لبرلمان الشباب من خلال إشراك خريجي برلمان الشباب في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في إطار التأهيل السياسي.





واستمع الوزير إلى مداخلات ممثلي المحافظات المشاركة في اللقاء؛ لعرض تجربتهم التي خاضوها خلال الانتخابات حيث قدم ممثلو المحافظات الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على إنجاز إجراء انتخابات برلمان الشباب بشكل إلكتروني لأول مرة على مستوى الجمهورية، والنجاح في تنفيذ الانتخابات في ظل أزمة كورونا.





وأشادوا بنظام الانتخابات سواءً بشكل فردي أو من خلال القوائم، والمنافسة القوية بين المرشحين، والنظر في الطعون التي تم تقديمها، مطالبين بحضور مجموعة من برلمان شباب مصر في جلسات مجلسي النواب والشيوخ لاكتساب الخبرات السياسية.





وفى نهاية اللقاء قام شباب برلمان الإسكندرية بإهداء وزير الشباب والرياضة صورة بورترية مزيلة برسالة شكر وتقدير واعتزاز من شباب برلمان الإسكندرية لفخرهم بكونهم جزءا من منظومة هذا الكيان إلا وهو برلمان الشباب.