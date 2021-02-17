القاهرة دوما هى الحل .. مصر تتحدي كورونا وتنقذ أندية شمال إفريقيا من عقوبات الكاف

باتت القاهرة قبلة الدول العربية فى قارة أفريقيا لاحتضان مبارياتها فى البطولات الخاضعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.





لدى مرور الأندية فى الدول الأشقاء بعديد الأزمات التى تحول دون إقامة مبارياتها ببطولات الكاف يتم اللجوء الى مصر من أجل الخروج من تلك الورطة.





وأعلن مؤخرا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن استضافة مباراة الوداد المغربي امام كايزر شيفر الجنوب افريقي على ملعب استاد السلام بعد تعذر إقامتها فى المغرب.





صدى البلد يسلط الضوء على مواقف القاهرة مع الاشقاء فى القارة السمراء.





المغرب تلجأ إلى مصر

بداية الأزمة عندما رفضت السلطات المغربية منح التأشيرات لبعثة فريق كايزر تشيفز باعتبار دولة جنوب إفريقيا محظور دخول مواطنيها بسبب إنتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا.





وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا جاء فيه فيه:





وجهت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى لجنة الاندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد البيضاوي مع فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي التى كان محددا لها يوم 13 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء برسم الجولة الاولى من دوري ابطال إفريقيا".





وأوضح البيان : "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19، حيث طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر أن تعذر ذلك".





بيان جنوب إفريقي





أعلن نادي كايزر تشيفز تأخر استخراج تأشيرات السفر الخاصة به إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في دوري الأبطال بسبب قيام السلطات المغربية بإدراج جنوب إفريقيا ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها إلى المغرب بسبب فيروس كورونا.





وأصدر بيانا رسميا جاء على النحو الآتي :





قبل أقل من 12 ساعة من مغادرة الفريق إلى المغرب لم تصدر تأشيرات المجموعة المسافرة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا رغم تقديم الطلبات للحصول عليها في الوقت المحدد.





بعد تقديم طلبات التأشيرات، كان النادي على اتصال مستمر مع الاتحاد الإفريقي والسفارة المغربية في جنوب إفريقيا وسفارة جنوب إفريقيا في المغرب والاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ونادي الوداد والاتحاد المغربي، لضمان الموافقة على طلب الحصول على التأشيرات ومعالجة الأمر".





الوداد أكد على انتظاره تأكيدا من وزارة الصحة المغربية لمنحنا إذنا خاصا لدخول البلاد وذلك لأن جنوب إفريقيا مدرجة ضمن الدول المحظور دخولها إلى المغرب بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا" "لم نتلق أي رد على طلب الحصول على التأشيرات حتى الآن".





النادي سيرسل وفدا إلى السفارة المغربية في جنوب إفريقيا في محاولة للحصول على توضيح لما يحدث، وطلب إصدار التأشيرات ليتمكن الفريق من السفر واللحاق بموعد المواجهة".





الكاف يرضخ للمغاربة





رضخ مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى رغبة مسئولى الاتحاد المغربي ونادى الوداد البيضاوي وقرر تأجيل مباراة كايزر تشيفز إلى وقت لاحق متجاهلا إلتزام النادى الجنوب إفريقي بلوائح الكاف والتعديلات التى تم إجراؤها على لوائح البطولة.





وأصدر الكاف بيانا رسميا أكد خلاله تأجيل مباراة الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى إفتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا التى كان محددا إقامتها اليوم السبت على الأراضى المغربية على أن يجرى تحديد موعد لاحق لها وإخطار مسؤلى الناديين بالموعد الجديد.





القاهرة تستجيب

أعلن مؤخرا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن استضافة مباراة الوداد المغربي امام كايزر شيفر الجنوب افريقي على ملعب استاد السلام بعد تعذر إقامتها فى المغرب.





ونجح المسؤولين عن الرياضة فى مصر فى إنهاء الأزمة وتفادي توقيع الكاف عقوبة الانسحاب على الوداد المغربي وفقا للائحة البطولة.





الجزائر تستعين بالقاهرة

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة نحو الموافقة على استضافة مباراة فريق شباب بلوزداد الجزائري امام صندوانز الجنوب افريقي فى الجولة المقبلة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





جاء ذلك بعدما جرت محادثات بين المسؤولين فى الاتحاد الجزائري ونظيره المصري من أجل استضافة اللقاء عبر الملاعب المصرية.





مصر تساند الأندية الليبية

حرصت القاهرة على مساندة الأشقاء فى ليبيا فى أزمتها الراهنة فى ظل ضبابية المشهد السياسي .



