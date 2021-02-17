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محافظات

استعدادًا للمشاركة في جائزة التميز الحكومي.. الشرقية تنظم ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:23 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بالإعداد الجيد لملف جائزه مصر للتميز الحكومي وتقديمه لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمشاركة في المسابقة للعام الثاني على التوالي 2020 واستطاعت ان تتأهل ضمن العشر مراكز الأولى على مستوي الجمهورية علي الصعيدين المؤسسي والفردي للوصول إلي جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من فريق العمل داخل الديوان العام وبالمراكز والمدن والأحياء للوصول لمعلومات دقيقه طبقًا لمعايير ملف جائزة مصر للتميز الحكومي، وإعداد قاعدة بيانات مدققة بكافة احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والإستفادة من الموارد المتاحة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة استطاعت أن تحصد أربع جوائز في مسابقة التميز الحكومي في دورتها الأولي 2019 بعد أن أصبح لديها قاعده بيانات حديثة ومتكاملة في كافة القطاعات المختلفة.

واشار محافظ الشرقية الي انه استعدادًا لمشاركة المحافظة في جائزة التميز الحكومي في نسختها الثالثة 2021 فقد نظمت محافظة الشرقية ورشة عمل بعنوان (فريق العمل الفعال) وهي إحدى الجوائز المؤسسية لجائزة التميز الحكومي، حيث قامت الدكتورة ناهد مصطفي المدرب الدولي والخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ومسؤولة ملف التميز الحكومي بالمحافظة بتدريب المشاركين من ممثلي فرق التميز بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والقري والمراكز التكنولوجية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

اشارت المدرب الدولي والخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ومسؤولة ملف التميز الحكومي إلي أهمية تنظيم دورات تدريبيه وإقامة ورش عمل للعاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء لتطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة العمل وتماشيًا مع تطبيق منظومة التحول الرقمي لتطوير الأداء وصقل المهارات الفردية والمشاركة في المسابقات الحكومية، مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه الدائم والمستمر لفريق عمل ملف المحافظة للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي وحصد الجوائز بما ينعكس علي تحسين منظومة العمل.
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