أحمد فلوكس عبر إنستجرام: فاقد الشيء حينما يمتلكه يُعطيه ببذخ

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصي

عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق فلوكس قائلا: "‏لا يخدعوك بقولهم: "فاقد الشيء لا يعطيه.. قل لهم: فاقد الشيء حينما يمتلكه يُعطيه ببذخ، لأنه أدرى الناس بمرارة فقده..".

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.





ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021.





"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان آخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.