لليوم الثاني.. استمرار هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، على أغلب مدن وقرى المحافظة، خاصة في المناطق الشمالية، بمراكز بلطيم وبرج البرلس ومطوبس، بالإضافة إلى شدة وسرعة الرياح.









من جانبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من شوارع العاصمة؛ لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي.









وأعلن المحافظ عن استمرار توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، مناشدًا الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد، مشددًا على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية في الشوارع.









وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.









كما شددّ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.