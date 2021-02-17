ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، على أغلب مدن وقرى المحافظة، خاصة في المناطق الشمالية، بمراكز بلطيم وبرج البرلس ومطوبس، بالإضافة إلى شدة وسرعة الرياح.


من جانبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من شوارع العاصمة؛ لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي.


وأعلن المحافظ عن استمرار توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، مناشدًا الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد، مشددًا على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية في الشوارع.


وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.


كما شددّ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.
لليوم الثاني.. استمرار هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ
لليوم الثاني.. استمرار هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ
لليوم الثاني.. استمرار هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ
لليوم الثاني.. استمرار هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انتشار معدات مجالس المدن لكسح مياه الأمطار ليلا في كفر الشيخ.. صور

انتشار معدات مجالس المدن لسحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

مصحوبة بـ كرات ثلجية..أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. شاهد

توقف حركة الصيد وهطول أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ.. صور

حملات لـ كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.. مقترح بتعديل قانون الإيجار القديم

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. صلة قرابتها بـ تامر حسني

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

الحكومة: لا صحة لما يتردد حول تهجير أهالي عزبة الهجانة

دارين حداد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور