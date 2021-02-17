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حوادث

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:42 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية انتهاء التحقيقات في حادث الإعلامي عمرو أديب بالتصالح بينه وبين سائق السيارة الأخرى.

وكشفت المصادر أنه عقب خضوع الإعلامي والسائق للفحوصات والأشعة اللازمة بمستشفى دار الفؤاد والاطمئنان على عدم إصابة أي منهما قرر الطرفان التصالح وعدم اتهام أي منهما للآخر.

وتم تحرير محضر بالتصالح داخل المستشفى وسيتم إحالته للنيابة العامة لحفظ التحقيقات بالتصالح.

كانت شرحت التحريات الأولية تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحريات أن الإعلامي عمرو أديب كان بمفرده وأصيب بإصابات طفيفة.

كما تبين من التحريات أن سيارة عمرو أديب اصطدمت بسيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.

وأكد مصدر أمني أن عمرو أديب حالته مستقرة بالإضافة لاستقرار حالة سائق السيارة الأخرى أيضا بعدما تم نقلهما لمستشفي دار الفؤاد وعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.

وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل.

وتوجهت لموقع الحادث سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي عمرو أديب.
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