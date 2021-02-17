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أخبار العالم

البحرين تعلن خبرا سارا لمن تلقى التطعيم ضد كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:52 م
البحرين تعلن خبرا
البحرين تعلن خبرا سارا لمن تلقى التطعيم ضد كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، عن إصدار جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد كورونا، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وقد بدأت السلطات الصحية بمملكة البحرين، اليوم الأربعاء، باستخدام لقاح سبوتنيك V الروسي للتطعيم ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وجدير بالذكر ان شركة طيران الإمارات في دبي وطيران الاتحاد في أبوظبي قد دخلتا في شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" لتقديم جوازات سفر للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد-19" أو ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية.

وقالت شركة الاتحاد المملوكة للدولة، إن بطاقة السفر الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) سيتم تقديمها على رحلات مختارة من أبوظبي في الربع الأول.

وسيمد الناقل جواز السفر إلى وجهات أخرى إذا نجحت التجربة الأولية، وفقًا لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت الاتحاد أن بطاقة السفر ستحافظ على سيطرة الركاب على بياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج اختباراتهم مع شركات الطيران وسلطات السفر.

وستنفذ طيران الإمارات، أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم، المرحلة الأولى من بطاقات كورونا في أبريل للتحقق من صحة اختبارات كوفيد-19 للرحلات المغادرة من دبي.
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