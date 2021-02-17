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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: الإمارات تولى اهتماما غير مسبوق بالشباب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:15 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا
أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، بما توليه القيادة الحكيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بالبرامج والخطط الاستراتيجية لتمكين الشباب الإماراتي وتأهيلهم كقادة للمستقبل.

ولفت العسومي ، خلال زيارة إلى مؤسسة وطني الإمارات ، الى المبادرات التي تنفذها المؤسسة والمبادرات والفعاليات الهادفة لكافة فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار لتأكيد الهوية الوطنية والعمل على إبراز القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، مؤكدا أن مؤسسة وطني الإمارات استطاعت أن تضع بصماتها المتميزة في عدد من المجالات وأصبحت بيت خبرة تتطلع الدول للاستفادة منها.

واشاد بقوة ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون المثمر بين البرلمان العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار في شتى المجالات، مؤكدًا حرص البرلمان على الاستفادة من التجربة الإماراتية في دعم وتمكين الشباب، وتأهيلهم لقيادة المستقبل المشرق.

وخلال اللقاء استمع رئيس البرلمان العربي، إلى شرح موجز من ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، حول رؤية وأهداف المؤسسة وأبرز ما حققته من نجاحات بارزة وبرامج نوعية يمكن تعميمها على المستوى العربي والعالمي كبرلمان الشباب ويوم العلم وغيرها من المبادرات.

وأعرب عن ترحيب مؤسسة وطني الإمارات للتعاون مع البرلمان العربي لتصميم وتنفيذ مبادرات عربية تساهم في دعم الشباب العربي ليكونوا سفراء وقادة نجاح وإبداع وتميز لبلدانهم، وتبادل الخبرات في دعم الشباب العربي وتعزيز هويته وانتمائه الاصيل.

حضر اللقاء كلا من محمد بن خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي ، وخالد جاسم الحوسني مدير إدارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الإمارات، وتميمة محمد النيسر مدير إدارة الأنشطة الوطنية والمستشار حمد بن محمد عبدالرزاق، والسيد انور بن نغميش الدوسري.
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