ضبط تشكيل عصابي يزور شهادة تحليل كورونا وبيعها لراغبي السفر

كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لكشف ملابسات واقعة شروع (أحد الأشخاص ،مقيم بالدقهلية) فى دخول أراضى إحدى الدول مستخدمًا شهادة تحليل "فيروس كورونا" مزورة بغرض السفر وأقر بتحصله على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يعمل بإحدى شركات السياحة مقيم بالدقهلية نظير مبلغ مالى .





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن قيام (5 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبى السفر للخارج ، وقيام أحدهم بحجز تذاكر الطيران وإنهاء إجراءات السفر لعملائهم من خلال شركته السياحية، متخذين من مقر المطبعة الخاصة بأحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى من خلال إستقطاب عملائهم من راغبى الحصول على تلك الشهادة الصحية ممن لديهم موانع تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة منهم وعثر بحوزتهم على ( 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على العديد من المحادثات على برامج " الواتس آب – الماسنجر" تؤكد نشاطهم الإجرامى المشار إليه )، وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليه عثر على العديد من المضبوطات التى تدل على نشاطهم الإجرامى وأبرزها ( شهادة تحليل فيروس كورونا بإسم أحد المتهمين صحيحة والمستخدمة فى عمليات التزوير- جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه تبين احتوائه على برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"– صور شهادات تحليل فيروس كورونا خالية البيانات معدة للتزوير) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



