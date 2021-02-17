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رياضة

أول تعليق من بواليا بعد هدفه أمام المريخ السوداني

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب والتر بواليا نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق أمس أمام المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر بواليا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له في المباراة، وعلق "الحمد لله على كل شىء".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة، في أولى مبارياتهما بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني. 

تقدم الفريق بالهدف الأول في الدقيقة ٥٦ عن طريق محمد مجدي أفشة، فيما عزز محمود كهربا تقدم الفريق، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة ٦٣ ووالتر بواليا في الدقيقة ٧٠.
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