أول تعليق من بواليا بعد هدفه أمام المريخ السوداني

ونشر بواليا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له في المباراة، وعلق "الحمد لله على كل شىء".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة، في أولى مبارياتهما بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني.



