سلبية المسحة الطبية الأخيرة لمنتخب مصر قبل انطلاق تصفيات أفريقيا

تلقت بعثة منتخب مصر لكرة السلة تقريرًا من اللجنة المنظمة للتصفيات المقامة في تونس والمؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في رواندا بشأن نتائج المسحة الطبية الأخيرة للفراعنة.





ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.





ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.





وأفاد العقيد وائل لطفي مدير المنتخبات بأن اللجنة المنظمة أكدت مساء أمس الثلاثاء أن جميع مسحات لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني وأفراد البعثة جاءت سلبية.





وأكد وائل لطفي أن هذه المسحة هي الأخيرة التي سيخضع لها المنتخب قبل انطلاق مباريات المنتخب غدًا الخميس.





ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المقرر لها خوض التصفيات.





وتضم قائمة المنتخب المصري الموجودة في تونس كلًا من: هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - احمد ابو العلا بيبو - يوسف شوشة "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين وحاتم البحيري "الأهلي"، أنس أسامة ومصطفى كيجو "الزمالك" – إبراهيم هشام "طلائع الجيش" – يوسف شحاتة "سبورتنج" – وليد عبد الجواد "الجزيرة" – مروان سرحان وعمر عزب "سموحة"



