إحالة 5 أطباء للتحقيق بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بني سويف

أحال المهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف 5 أطباء للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم.





كان لجنة من التفتيش المالي والإداري والمتابعة والرصد الميداني بالوحدة المحلية وتضم يوسف سعد وعاشور حلمي وحيدر حسين قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية تلت الصحية لمتابعة سير العمل والتأكد من انضباط العاملين من أطباء وتمريض وموظفين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





حيث تبين غياب 5 أطباء و2 من الإداريين العاملين بالوحدة الصحية لقرية تلت وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وعلي الفور تم تحرير مذكرة بكل واقعة وإحالتها لرئيس المدينة فقرر إحالتهم للتحقيق.





اقرأ أيضا:

سقطت "نخلة" على الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة، أمس الثلاثاء ، بالمدخل القبلي لمدينة ببني سويف ، جنوب بني سويف، نتيجة الرياح الشديدة والطقس السيئ، ما تسبب في إغلاق الطريق، قبل أن تتمكن الأجهزة التنفيذية من رفعها وإعادة فتح الطريق أمام السيارات. من ناحية أخري





وكانت غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، تلقت إشارة بسقوط على الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة، بالمدخل القبلي لمدينة ببا، ما تسبب في غلق الطريق وتوقف حركة السيارات.