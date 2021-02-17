نائب بالشيوخ: المبادرات الرئاسية الصحية استفادت منها كافة الأسر

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مجمع الإسماعيلية الطبي، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية.





وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بدءًا بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، ويتم الآن العمل على استكمالها في عدد من المحافظات ومنها الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى، موضحا أن القطاع الصحي في مصر شهد تطوير وطفرة غير مسبوقة عندما تولى السيسي حكم الدولة.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أعلنها السيسي في مجال الصحي منها إنشاء ملف طبي لجميع أفراد الأسرة بالمبادرات، وميكنة المواليد والوفيات، وميكنة صرف الألبان المدعمة للأطفال، وميكنة عملية التطعيمات، وكذلك فتح الملفات الطبية الإكترونية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ودعم صحة المرأة المصرية.



