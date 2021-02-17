رئيس جامعة بني سويف يلبى طلبات مركز الإنتاج ويحل مشكلات الوافدين

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم اجتماعي مركز الإنتاج والخدمات الطلابية واللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار المالي ومدير مركز الإنتاج والدكتور حسام نصار المنسق العام للوافدين والأستاذ خالد يسن أمين عام الجامعة وأعضاء مجلسي الإدارة.





وتمت مناقشة عدد من الموضوعات خلال اجتماع مركز الإنتاج والخدمات الطلابية منها توفير احتياجات المركز من الأدوات الكتابية وأدوات المعامل لتشغيل مكتبة بمجمع الـ 300 فدان وتزويد وحدة الألبان ببعض المعدات لتطوير الإنتاج والموافقة على مقترح بتجهيز وحدة مصنعات اللحوم.





وخلال اجتماع اللجنة العليا للوافدين تم مناقشة تنظيم العمل بين إدارة الوافدين ومركز التعليم المدمج في حالة رغبة عدد من الطلاب الوافدين الالتحاق بالمركز، وبالنسبة للطلاب الوافدين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى مصر في شهري فبراير ومارس بسبب غلق المطارات نتيجة لجائحة كورونا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول وافق المجلس على عمل الامتحان لهم فور وصولهم.