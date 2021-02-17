المؤسسات الدينية تنعى شيخ المالكية أحمد طه ريان: فقدنا أحد أهم أعلام الفقه.. مؤلفاته وسطية تواجه التطرف.. رحل مصباح منير من مصابيح العلم

- رحيل الدكتور أحمد طه ريان:
- الإمام الأكبر: فقدنا مصباحا منيرًا من مصابيح العلم
- المفتي: رحل شيخ المالكية في عصره
- وزير الأوقاف: أحد أهم أعلام الفقه الإسلامي
رحل فجر اليوم، الأربعاء، الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، عن عمر ناهز 81 عاما.
ونعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره- العالم الفقيه، الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ علماء الفقه المالكي في مصر والعالم الإسلامي، والذي وافته المنية اليوم، الأربعاء.
وأكد الإمام الأكبر أن العالم الإسلامي قد فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم، وأن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركًا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، وسيبقى بيننا بعلمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية ينهل منها طلاب العلم.
والإمام الأكبر إذ يعرب عن حزنه وألمه لرحيل العالم الجليل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
ونعى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أحمد طه ريان "رحمه الله"، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، جاءَ في الحديثِ الصَّحيحِ الذي رواه الشيخان عن ابنِ عَمروٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِن النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».
وروي عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى "أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ" (خَرَابُهَا بِمَوْتِ فُقَهَائِهَا وَعُلَمَائِهَا وَأَهْلِ الْخَيْرِ مِنْهَا)، ويقولُ الحَسَنُ البَصريُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: موتُ العالِمِ ثُلمَةٌ في الإسلامِ لا يَسُدُّهُ شيءٌ ما اختَلَفَ اللَّيلُ والنَّهارُ.
ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مطمئنة بقضاء الله تعالى وقدره ننعي العالم الرباني الفقيه الموسوعي والفرضي البارع الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الذي وافته المنية ليلة أمس.
نسأل الله- تعالى- أن يغفر له، وأن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته ويجعل جهده في خدمة العلم الشريف في ميزان حسناته وأن يخلفنا فيه خيرا، ويرزق أهله وطلابه الصبر والسلوان.
كما نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
وقال المفتي في بيان له: "إن الفقيد "رحمه الله" كان يعد شيخ المالكية في عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التي لا تحصى، حيث تتلمذ على يديه مئات الطلاب من مصر وخارجها، فضلًا عن مصنفاته القيمة والرصينة في الفقه وأصوله ومشاركاته المتميزة في العديد من المؤتمرات الدولية".
وتوجه بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن يعلي درجته في الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل متقبلًا وشفيعًا له، وأن يلهم أهله وطلبته الصواوالسلوان.
ونعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (رحمه الله رحمة واسعة)، مثمنًا جهوده في خدمة الفقه الإسلامي ، وموسوعة الفقه الإسلامي التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، حيث كان أحد أهم أعلامها، نسأل الله (عز وجل) أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة العلم وطلابه، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما احتسبت الأمانة العامَّة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشَّريف عند الله تعالى، العالم الجليل الدُّكتور أحمد طه ريَّان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشَّريف، ورئيس موسوعة الفقه الإسلاميِّ بالمجلس الأعلى للشُّئون الإسلاميَّة بوزارة الأوقاف، الَّذي وافته المنيَّة اليوم، الأربعاء 5 من رجب1442هـ/ 17 من فبراير 2021م، عن عمر ناهز (77) سبع وسبعين عامًا.
وأكدت الأمانة العامَّة أنَّ التَّاريخ سيظلُّ يذكر فقيد الأزهر والأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة بعلمه، وفكره، ومؤلفاته الَّتي عالج من خلالها مشكلات المجتمع السُّلوكيَّة، والاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة، وتجديد الفقه الإسلاميِّ، وتخليص الدِّين مما علق به من شوائب، وما وجِّه إليه من شبهات.
وولد الدكتور أحمد طه ريان، في 10 فبراير 1939 في مدينة الأقصر، وتخرَّج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966، وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1968، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1973
وتدرج ريان في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة "الأستاذية" بها عام 1985، وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر وعدد من الجامعات العربية والإسلامية.
كما تولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 2012
وشارك الدكتور ريان ممثلا عن الأزهر الشريف في العديد المؤتمرات الإسلامية والعالمية، وألف الدكتور ريان عدة كتب في الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية، والعديد من المجالات الدينية والفقهية.
ويعتبر الدكتور ريان من أكبر علماء الفقه "المالكي" في مصر، ويعتبره البعض شيخ المالكية في مصر؛ حيث يدرس الفقه المالكي في الجامع الأزهر الشريف على الطريقة الأزهرية القديمة حتى وفاته.