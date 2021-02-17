بالمشاركة مع القطاع الخاص.. السيسي يصدق على قانون الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 216 لسنة 2020 بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.





ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء.





وجاء القانون كالتالى:

المادة الأولى

يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة واعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون ولاحقه.





المادة الثانية

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.

المادة الثالثة