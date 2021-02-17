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أخبار البلد

1,7 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بقطاع المنوفية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين

تابع  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك .

 ففي نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة ويبلغ عدد المشتركين  به حوالى (1.6 مليون ) مشترك  فى يونيه 2020  بزيادة قدرها حوالى (242 ألف ) مشترك عما كان عليه فى 2014، منهم عدد (410 ألف) مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير بإستثمارات تصل إلى حوالى (  1,7 ) مليار جنيه على النحو التالي :

·        تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة والممولة بقرض من الدولة لتطوير الشـبكات خــــلال الفترة من 2017 حتى 2020 بتكلفة وقدرها (650) مليون جنيه.

·        كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــــلال الفترة من 2014 حتى 2020بقيمة تبلغ حوالى (450) مليون جنيه.

·        كما تم تنفيذ خطة لإحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية خــــلال الفترة من 2017 حتى 2020م بعدد (100) عملية بإجمالي اطوال كابلات (134579) كم بلغ قيمة (150)  مليون جنيه .

- وفي مجال تنفيذ المشروعات للغير قامت الشركة بدراسة وتنفيذ وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري ..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن  بقيمة بلغت حوالى (450) مليون جنيه .

هذا  وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية:

·        مـوزعات الجهد المتوسط من     (37) موزع عام  2014 الى (77) موزع عام 2020.

·        خطوط هوائية جهد متوسط       3607 كم عام 2014 الى 3606.760  كم عام2020.

·        كابلات جهد مـتـوسـط           829.8  كم عام 2014 الى2128.640كم عام 2020.

·        خطوط هوائية جهد منخفض    6907.1 كم عام 2014 الى 7200.205 كم عام 2020

·        كابلات جهد منـخفض            311.6  كم عام 2014 الى 386.565 كم  عام 2020.

·        محولات توزيع                  5348 محول عام  2014 الى 6255 محول عام 2020

·        سعات محولات من (606.862) م.ف.أ عام 2014 الى (1803.121) ك. ف.أ عام 2020.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين .

 و حول التطوير في مجال خدمة العملاء:

•     تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تمامًا على الشكوى من عشوائية القراءة.

•     تم الانتهاء من تطوير لعدد (10) فرع من أجمالي عدد (11) فرع  .

•   تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

 


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