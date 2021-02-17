مسحات كورونا تثير أزمة.. الجبلاية تتمسك بتحصيل المديونية والأندية ترفض وتفتيش الوزارة يترقب

تصاعدت أزمة مديونية مسحات فيروس كورونا بين اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز.





الجبلاية تتمسك بتحصيل المديونية بعد إدراجها من قبل تفتيش وزارة الشباب والرياضة ضمن الملحوظات فى التقارير الأخيرة.

وفيما ترفض الأندية تحمل أية أموال خاصة بالمسحات بداعي مرورها بموسم استثنائى وقلة الموارد المالية.





صدى البلد يسلط الضوء على تداعيات الأزمة بين الجبلاية والأندية.





بداية الأزمة

خاطب اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، الأندية الاثنين، الماضي لتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا قبل انطلاق المواجهات، الأمر الذي أشعل خلافا جديدا مع الأندية بشأن تحمل نفقات جديدة.





خطاب رسمي

ارسلت الجبلاية خطابًا يلزم فيه الأندية بتحمل 3 ملايين جنيه لكل نادى على حدة نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا عن الموسم الماضي 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.





واستند أحمد مجاهد إلى لائحة اتحاد الكرة التي أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، للأندية بشأن تحمل نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا.





نص اللائحة

تنص لائحة اتحاد الكرة على أنه يلتزم على كل ناد إجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة وتسجيل ملف كامل لكل لاعب حسب حالاته ويقوم النادي بعمل التحاليل اللازمة الخاصة بكورونا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإداريين بالفريق في أحد المراكز المعتمدة بأحد المراكز الطبية التابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم – وعلى النادي أن يتحمل جميع التكاليف الخاصة بالتحاليل.





موافقة مسبقة

ووافقت أندية الدورى على اللائحة يوم 10 ديسمبر الماضي قبل استلام اللجنة الثلاثية مهامها يوم 18 ديسمبر، مما يفيد أن القرار صادر وتمت الموافقة عليه قبل تسلم اللجنة الثلاثية مقاليد الأمور.





مهلة اسبوعين

ومنحت اللجنة الثلاثية اندية الدوري، مهلة أسبوعين لسداد مستحقات نفقات مسحات اللاعبين.





الأندية ترفض

أكدت بعض أندية الدوري مثل سموحة والمقاولون العرب والمقاصة، أنها غير مستعدة لتحمل تكاليف مالية إضافية، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها الخزائن على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ووقف نشاط كرة القدم الموسم الماضي ثلاثة أشهر.





الجبلاية تتمسك بالمديونية

رفضت الجبلاية التنازل عن مديونية مسحات كورونا لدى أندية الدورى الممتاز.





وتمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بضرورة سداد الأندية وتوفيق أوضاعها الخاصة بمديونية مسحات فيروس كورونا.





يأتي رفض الجبلاية التنازل عن مديونية مسحات كورونا لدى اية الدورى رغم اعتراض غالبية مسؤوليها بسبب إدارة لجان التفتيش التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة المديونية ضمن ملاحظاتها مؤخرا.





حلول جذرية

طرحت اللجنة الثلاثية اثنين من الحلول من أجل إنهاء أزمة مسحات فيروس كورونا الخاصة بأندية الدورى الممتاز.





وتضمن الحل الاول قيام الأندية بتقديم طلب خاص بجدولة المديونية على كل نادى وسداد المبلغ على أقساط للتخفيف على الأندية من أعباء المديونية.



