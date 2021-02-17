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رياضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن ينجح في بايرن ميونخ لهذه الأسباب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:14 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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القسم الرياضي
حذر جون بارنز أسطورة ليفربول، محمد صلاح مهاجم الريدز، من الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني. 

وكان كارل هانز رومينيجه رئيس بايرن ميونخ، قد قال إن فريقه لا يفكر في ضم صلاح خلال الوقت الحالي، ولكن قال أيضا "سيشرفنا أن يكون لاعبا بصفوف بايرن ميونخ". 

وخلال حديث جون بارنز لصحيفة "سبورت" الألمانية، حول إمكانية انتقال صلاح لبايرن ميونخ قال: «صلاح يمكنه اللعب في أي مكان، إنه لاعب جيد جدًا، ومع ذلك فإن سبب أهداف صلاح وماني هو أسلوب لعب ليفربول، مع فرمينيو لديك مهاجم مركزي يمنحهم المساحة، روبرت ليفاندوفسكي لا يفعل ذلك، إنه مهاجم قناص يسجل الأهداف، ويساعده زملاؤه على التسجيل». 

وواصل: «إذا ذهب صلاح إلى بايرن ميونيخ، فلن يسجل العديد من الأهداف لأنه سيكون مساعدا لليفاندوفسكي، وإذا سجل صلاح الأهداف فإن ليفاندوفسكي سيسجّل أقل». 

وأضاف: «يتعين على كل لاعب أن يختار نوع كرة القدم الذي يناسبه بشكل أفضل، أعتقد أنه إذا ذهب صلاح إلى بايرن ميونيخ فلن يكون ذلك ناجحًا، لا يزال بإمكانه الفوز بالألقاب واللعب بشكل جيد ولكن لم يسجل العديد من الأهداف كما فعل في ليفربول بسبب طريقة لعب ليفربول».


وردا على سؤال هل من المحتمل أن يصبح صلاح خليفة ليفاندوفسكي: «لا، لأن صلاح لا يلعب كمهاجم، إذا لعب صلاح مع ليفربول كمهاجم فلن يسجل العديد من الأهداف كما فعل كجناح أيمن، ماني ليس مهاجمًا أيضًا». 

وأتم: «إذا لعب صلاح في مركز ليفاندوفسكي وكان لديه جناحان من نوع مختلف من اللاعبين، فلن يسجل العديد من الأهداف، أسلوب لعب ليفربول يناسبه تمامًا، فمثلا جوردان هندرسون لن يلعب أبدًا لمانشستر سيتي أو أرسنال، لهذا السبب أقول دائمًا للاعبين توخَّ الحذر إلى أين تذهب لأن عليك اختيار نوع كرة القدم الذي يناسبك».
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