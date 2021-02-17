خبير اقتصادي يكشف عن حل للقضاء على البطالة والفقر في مصر

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفعة جدا، مشيرًا إلى أن الزيادة فى معدلات النمو السكاني يجعل هناك إنخفاض بشكل واضح فى متوسط نصيب الفرد من المتوسط المحلي الإجمالي.





وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهود التنمية التى تبذلها الدولة عندما نقارنها مع التعداد السكانى تكون تلك الأرقام ضعيفة جدا، موضحا أن الحل فى تقليل معدلات النمو السكاني من أجل تستطيع جهود التنمية أن تصل إلى جميع المواطنين.





وتابع أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى والناتج المحلى سيكون مرتفعا عندما نقلل من النمو السكاني، حيث سيكون هناك جودة من الخدمات الخدمات الحكومية بشكل أكبر تصل إليهم وتقليل معدلات البطالة والفقر.





وأكد أن الدولة منذ الستينيات وهى تتحدث عن مشكلة التعداد السكانى عندما كان التعداد السكاني في مصر ما يقرب من ال29 مليون نسمة فى عام 1966، متابعا أن الآن تم تخطى ال100 مليون مواطن الموضوع أصبح أصعب فى ظل الأزمات التى يواجهها الاقتصاد العالمى ومن ضمنها الاقتصاد المصرى.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد أن النمو السكانى يلتهم جهود التنمية، بالإضافة إلى أنه يؤثر بشكل واضح على الخطوات التنموية.