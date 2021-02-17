ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي يكشف عن حل للقضاء على البطالة والفقر في مصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:13 م
النمو السكانى
النمو السكانى
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفعة جدا، مشيرًا إلى أن الزيادة فى معدلات النمو السكاني يجعل هناك إنخفاض بشكل واضح فى متوسط نصيب الفرد من المتوسط المحلي الإجمالي.

وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهود التنمية التى تبذلها الدولة عندما نقارنها مع التعداد السكانى تكون تلك الأرقام ضعيفة جدا، موضحا أن الحل فى تقليل معدلات النمو السكاني من أجل تستطيع جهود التنمية أن تصل إلى جميع المواطنين. 

وتابع أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى والناتج المحلى سيكون مرتفعا عندما نقلل من النمو السكاني، حيث سيكون هناك جودة من الخدمات الخدمات الحكومية بشكل أكبر  تصل إليهم وتقليل معدلات البطالة والفقر.

وأكد أن الدولة منذ الستينيات وهى تتحدث عن مشكلة التعداد السكانى عندما كان التعداد السكاني في مصر ما يقرب من ال29 مليون نسمة فى عام 1966، متابعا أن الآن تم تخطى ال100 مليون مواطن الموضوع أصبح أصعب فى ظل الأزمات التى يواجهها الاقتصاد العالمى ومن ضمنها الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد أن النمو السكانى يلتهم جهود التنمية، بالإضافة إلى أنه يؤثر بشكل واضح على الخطوات التنموية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصادي: الزيادة السكانية تجعل تكلفة الإصلاح والتنمية ضخمة

ارتفاع عدد سكان مصر 282 ألف نسمة خلال شهرين.. و101 مليون و321 ألف نسمة إجمالي الجمهورية والقاهرة في المركز الأول

حققنا معدلات نمو إيجابية.. على الإدريسى: الاقتصاد المصرى وضعه أفضل من دول كثيرة| فيديو

خبير: الاقتصاد المصرى وضعه أفضل من دول كثيرة.. فيروس كورونا يصيب أسواق المال..ولدينا ما يغطي احتياجاتنا من الكمامات والمطهرات

بعد إعلان البرازيل إفلاسها ..علي الإدريسي: مصر تحقق نموا اقتصاديا فاق توقع البنك الدولي

ديزيريه لبيب: الانفجار السكاني أكبر تحد تواجهه الدولة في الوقت الحالي

ترشيحاتنا

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

بعد وفاة الفنان محمد متولي بسببها.. هل الزغطة تؤدى للوفاة الوقتية؟

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

متى تنتهي موجة الصقيع.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور