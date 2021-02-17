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فن

دارين حداد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:04 م
دارين حداد
دارين حداد
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ندى فكري
أعلنت الفنانة اللبنانية دارين حداد عن اصابتها بفيروس كورونا  المستجد وذلك  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وعلقت دارين حداد قائلة: " Covid-19 positive quarantining with patience " 

وتستعد دارين حداد لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.


ويذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.
دارين حداد تعلن إصابتها بفيروس كورونا
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