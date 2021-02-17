الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الإيفاد الدائم من المدرجين بقوائم إيفاد شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة مسابقة الإيفاد الدائم من المدرجين بقوائم مسابقة إيفاد شهر رمضان ، وذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم





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م الاسم الوظيفة المديرية 1 فهمي أحمد فهمي عبد العزيز إمام وخطيب المنيا

واكدت الوزارة أن فوزه في هذه المسابقة لا يلغي حقه في إيفاد شهر رمضان المبارك .





وفي السياق ذاته ، أعلنت وزارة الأوقاف، عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2021م ، في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم.





وحددت الوزارة، الشروط الآتية في المتقدمين:

- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة .

- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات ، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من

الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء ، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.

- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:

2019 ـ 2020م .

- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن –

الحديث وعلومه – الفقــه وأصولـه – السـيرة النبوية والثقافة العامة ).

- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار

الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء

على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون

القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم