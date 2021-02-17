هون_برد_الشتاء يتصدر تويتر .. ومغردون : اللهم أنزل الدفء والطمأنينة علي الضعفاء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية علي سوء حالة الطقس ،واستمرار تلك الحالة حتي طقس الغد على جميع الأنحاء، وتتكاثر السحب علي البحر المتوسط ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة وسقوط حبات البرد (الثلوج) اليوم.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # هون_برد الشتاء ، وتصدر الهاشتاج قائمه الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.





الحمدلله على نعمة الأربع حيطان والسرير والغطاء والمياه السخنة من الحنفية واللبس التقيل .. اللهم هون برد الشتاء على من لا مأوى له 🤲





اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين في كل مكان ،اللهم آنزل دفئك ورحمتك على كل فقير لا مأوى له.

‏آللهہمـ آنزل آلدفء وآلطـمـآنيـنة عليـهمـ

‏وآرحمـ ضـعفهمـ وقلة حيـلتهمـ.





في هذا البرد لاتنسى أن تحمد الله على جدران بيتك وعلى غطاء يحميك، اللهم هون برد الشتاء على من لا مأوى له وارحم فقيرًا من شدة البرد يتألم





اللهم هون برد الشتاء علي من لا مأوي لهم وارحمهم بلطفك وبرحمتك وألبسهم الدفء والعافية