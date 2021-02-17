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برلمان

نائب: تضحيات الشهداء مكنت الدولة المصرية من استكمال معركة البناء والتنمية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:33 م
النائب عمرو السنباطي
النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد  النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر،  بإعلان حزب مستقبل وطن على لسان زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد،  تبرع نوابه بنصف مكافآتهم  لدعم صندوق أسر ضحايا العمليات الإرهابية من ضحايا الشرطة والجيش. 

وقال السنباطي إن ما أعلنه حزب مستقبل وطن رسالة عرفان و تقدير من نواب الشعب للشهداء  وأسرهم، نظرا لما  بذلوه  من تضحيات بأرواحهم فداء للوطن، لحماية  أمنه القومي  وسلامته واستقراره. 

وقال السنباطي فى بيان صحفى له إن تضحيات الشهداء مكنت الدولة المصرية من استكمال معركة البناء والتنمية الشاملة في كافة المجالات ، بالتوازي مع مجابهة الإرهاب و التصدي لأهل الشر  و من يضيرهم و يزعجهم نهضة الدولة المصرية ".

وأشاد السنباطي بمبادرة حزب مستقبل وطن التي دعت لعدم  استثناء مكافأة نواب الشيوخ و البرلمان من الضرائب بتعديل لوائح المجالس النيابية ، موضحا انها تكرس  لمبدأ العدالة  الضريبية، و مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة و تحقق الصالح العام للدولة المصرية ، وكان البرلمان قد وافق على إلغاء نص إعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب. 

وكان زعيم الأغلبية لحزب مستقبل وطن  اشرف رشاد ، قد أعلن أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة مجلس النواب ، بإلغاء استثناء مكافآت أعضاء مجلس النواب من الضرائب. 

الجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد وافق  بشكل نهائى، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

و أعلن زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، تبرع نواب الحزب داخل مجلس النواب بنصف مكافأتهم لدعم صندوق أسر ضحايا العمليات الإرهابية من ضحايا الشرطة والجيش.

و قال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، إن إعلان عدد من الهيئات البرلمانية ، التبرع بنصف مكافأة نوابهم ، لصالح صندوق دعم الشهداء ، مظاهرة فى حب الوطن.
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