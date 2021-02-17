نشرة الفن.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب.. ودارين حداد تعلن إصابتها بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:









تحل اليوم، الأربعاء 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي وُلدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر ناهز 77 سنة.









تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يرصد آثار تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب، ويُظهر موقع الواقعة والسيارة النقل التي تسبّبت في الحادث، بمدينة الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.









كشف الفنان كريم فهمى، عن سبب انتقال فيروس كورونا له خلال الفترة الماضية.



وقال الفنان كريم فهمى، خلال لقائه ببرنامج "the insder"، إن صديقا له مقربا يدعى محمود حلوانى هو من جعله يصاب بفيروس كورونا بعد زيارته له فى المنزل، على الرغم من حرصه الشديد لكنه أصيب.







