برلمانية: وجود معارضة في مصر انطلاقة جديدة لصفحة الحريات

ثمّنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التنمية والحق في الرأي والمعارضة على أسس علمية، ويأتي ذلك خلال إفتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، مؤكدةً أن المعارضة تصب بشكل كبير في تحسين أحوال المواطنين وحياتهم والمعيشية.





وأوضحت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، أن حديث الرئيس عن المعارضة يُعتبر بداية إنطلاق لصفحة جديدة من الحقوق والحريات وإعطاء مساحة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، فضلًا عن أتباع موجة من الإفراجات وإطلاق سراح كثير من سجناء الرأي وأصحاب المواقف السياسية.





وذكرت عضو مجلس النواب، أن لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وما إنتهوا إليه من تنسيق وتفاهمات يعد سابقة وبادرة محترمة لها كل التقدير.